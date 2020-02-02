Пассажирский автобус Тамбов – Воронеж вспыхнул после ДТП на трассе. Видео

Очевидец запечатлел на видео объятый пламенем автобус, загоревшийся утром в воскресенье, 2 февраля, после аварии в Тамбовской области.

По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего из Тамбова в Воронеж, резко остановился на трассе. В него врезался двигавшийся сзади легковой автомобиль Kia Rio.

После удара произошло возгорание – огонь полностью уничтожил пассажирское транспортное средство.

Как сообщают местные СМИ, в салоне автобуса находились 27 человек, никто из них пострадал.

Единственным, кто получил травмы, оказался 52-летний мужчина, управлявший легковушкой. Он был госпитализирован с повреждениями средней степени тяжести.