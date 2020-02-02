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2 февраля 202017:45

Не все сурки уверены в ранней весне

ГТРК "Иркутск"

Сурки из Канады: Шубенакади Сэм из провинции Новая Шотландия и Вилли из провинции Онтарио — не смогли внести ясность в вопрос, когда же в этом году наступит весна.

Шубенакади Сэм, который обитает в заповеднике "Уайлдлайф парк" в 60 километрах к северу от Галифакса, смог увидеть свою тень, но испугался и быстро спрятался в свою норку. Согласно народной примете, это значит, что весны придется ждать еще шесть недель. А сурок Вилли из небольшого городка Виартон, когда его вытащили из норки, оглянулся вокруг, но не увидел своей тени. Таким образом он "дал понять", что весна уже не за горами.

Сурки же, проживающие в Московском зоопарке, никаких прогнозов не дали: этот день они просто-напросто проспали. Зверьки продолжают спать, несмотря на теплую зиму и малое количества снега. В зоопарке надеются, что, если в феврале еще потеплеет, к концу месяца сурки выйдут из норы. Но скорее всего, они, по своему обыкновению, проспят до марта, пишет ТАСС.

Ранее в воскресенье, 2 февраля, знаменитый сурок Фил предсказал американцам раннюю весну. Как и год назад, предсказатель из города Панксатони в штате Пенсильвания не увидел свой тени. Пасмурная погода 2 февраля как раз и предвещает ранний приход весны.

По традиции, если 2 февраля сурок из Панксатони, выходя из норки, видит свою тень, пугается и прячется обратно, то впереди — еще шесть морозных недель. Если же зверек не видит своей тени и спокойно выходит из норы, это предвещает раннюю весну.

Впервые День сурка в Панксатони официально отметили 2 февраля 1887 года. Всемирно известным американский День сурка стал благодаря вышедшей в 1993 году одноименной комедии, в которой снялись Билл Мюррей и Энди Макдауэлл.

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