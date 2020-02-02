Легендарной Марине Расковой поставили новый памятник

Легендарная страница из истории Великой Отечественной войны. "Ночные ведьмы". Отряд советских летчиц, под командованием Марины Расковой. Как героические женщины наводили ужас на фашистов?

К месту установки памятника Марине Расковой в центре Энгельса, что под Саратовом, они пришли все вместе — жители и создатели захватывающей военной композиции. Памятник девушке, Герою Советского Союза, мог состоятся только здесь, в покрытом летной славой городе на берегу Волги. Здесь в годы войны базировались три женских полка Марины Расковой.

Начиная с июля, Расковой пишут письма девушки-пилоты. И к августу их уже более 3 тысяч, три подготовленных полка летчиков. Через полгода уже воевали на фронте.

Истребители Яковлева по тем временам были то же, что сегодня сверхзвуковые самолеты. Женщины на самолетах Як?! Многие отказывались верить.

"У этого самолета был скорострельный пулемет в центральном валу двигателя, и это было грозное оружие. Отдача — 500 тонн, самолет даже останавливался во время боя, снаряд такой пробивал броню танка", — рассказал Алексей Булыгин, научный сотрудник Центрального музея Военно-воздушных сил.

В полку самолетов Як пошла мода рисовать что-нибудь устрашающее на фюзеляже: тигров, пантер. А Лидия Литвяк нарисовала цветок. Позывной — Лилия-44. Единственная в мире женщина, лично сбившая 14 самолетов противника.

"Она сбила неуязвимого летчика. Он на допросе не поверил, что девушка. Попросил, ее привели. У нег рост – 190, у нее — 150. Глядя на нее, он подумал, что его просто разыгрывают", — сказал Алексей Булыгин.

Погибла легендарная "белая лилия Сталинграда" Лидия Литвяк в небе над Украиной. Звание Героя Советского Союза — посмертно.

Крылья — из перкали. Это такая хлопчатобумажная ткань, покрытая краской. Корпус — из фанеры, при попадании в бак или двигатель такой самолет сгорал за 49 секунд. На У-2 летал полк ночных бомбардировщиков — фашисты позвали их "Ночные ведьмы". Из дневника пилота Галины Докутович: "У немцев пошел слух, что нам делают какие-то уколы и мы ночью превращаемся в ведьм. Если противник верит басням, значит, боится".

Сбросить и улететь сквозь лес прожекторов, зенитки, а иногда и десятки истребителей. Вырвавшись, пережив ужас обстрела, возвращалась на аэродром. Но едва подвешены бомбы. Снова летела на ту же цель, в тот же обстрел. Каждый вылет — поединок со смертью.

Самолет Петлякова был на редкость строг в технике пилотирования. При отказе одного из двигателей нужны были огромные физические силы, чтобы удержать самолет в повиновении. Опыт у девушек был, а сил порой не хватало. Тогда штурман брала подругу за плечи, помогая отжать штурвал.

Она оставила двоих детей на мать-старушку. Восемь вражеских истребителей бросились на перехват наших. Бомбардировщики — без прикрытия. Трудно даже мечтать о более легкой добыче. В бою с истребителем бомбардировщик почти беззащитен. Летающая мишень, можно расстрелять, как в тире. Все девушки вернулись на аэродром. Сбиты несколько фашистских самолетов. Бой "девятки" Тимофеевой с восемью истребителями вошел в историю авиации. Его до сих пор разбирают на тактических занятиях во всех авиационных училищах страны.

Вряд ли мир припомнит такое — в противоборство с геринговскими асами вступали 19-летние девчонки, вчерашние школьницы. Три женских полка с боями прошли от Волги до Румынии, Восточной Пруссии и Берлина. 28 летчиц стали Героями Советского Союза. Многие — посмертно.

Сама Марина Раскова высокое звание Героя получила еще до войны — за беспрецедентный полет из подмосковного Жуковского на Дальний восток — 26,5 часов. Тогда ей – штурману — пришлось прыгать с парашютом и 10 дней пробираться к своим.

"Памятник решили установить после встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с местными жителями в День Победы в прошлом году. Они рассказали, что старый монумент начал разрушаться. Спикер предложил создать новый. Вся работа ведется за счет личных средств председателя Госдумы", — отметил Андрей Щербаков, скульптор, заслуженный художник России.

Майор Раскова погибла под Саратовом в авиакатастрофе 4 января 1943 года при перелете в сложных метеоусловиях на фронт во главе Третьей эскадрильи полка. Ей было 29 лет. Прах захоронен в Москве, на Красной площади, в Кремлевской стене.

Высокое небо. Тишина и березы. Место гибели Марины Расковой. Здесь всегда — живые цветы. На глазах – слезы, и звенят в ушах строки Симонова: "Ты знаешь, наверное, все-таки Родина не дом городской, где я празднично жил. А эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил".