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Коронавирус 16 минут назад

Новости Медицина

2 февраля 202018:23

Главврач российской инфекционки отчитался об истории с китайцем

Youtube/Чита.Ру

Главный врач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук в воскресенье заявил, что пациент из Китая - Ван Юньбинь — был проинформирован о его диагнозе утром 2 февраля. Юрчук опроверг тем самым заявление Юньбиня, в котором он обвинил врачей больницы в сокрытии информации о его здоровье. Результаты анализов врачи получили поздно вечером 1 февраля по местному времени, пишет РИА Новости.

Ван Юньбинь опубликовал в Интернете видео, в котором пожаловался на плохое содержание. Позднее в больнице заявили, что обеспечили первому в Забайкалье пациенту с коронавирусом 2019-nCoV хорошие условия.

 

В настоящее время пациент из Китая изолирован в медицинском боксе. Его выпишут, когда тесты дважды покажут отсутствие коронавируса.

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