Автор: Дмитрий Киселёв

2 февраля в России отмечается День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Крупнейшее сражение в истории началось в июне 1942-го и закончилось спустя полгода — 2 февраля 1943-го — полным разгромом немецких войск под командованием фельдмаршала Паулюса.

В Тверской области начался заключительный этап монтажа 25-метрового памятника Советскому солдату. Это будет центральная фигура Ржевского мемориала. Монумент возводится на месте кровопролитных боев Великой Отечественной войны. Ржевскую битву еще называют "ржевской мясорубкой". Только по официальным данным, в боях подо Ржевом погибли более полумиллиона советских солдат и офицеров.

Мемориал — поистине народный. Возводится только на благотворительные пожертвования по инициативе Российского военно-исторического общества. Сейчас памятник скрыт за строительными лесами, работы продолжаются. Официальное открытие Ржевского мемориала состоится в мае, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как и чем живет Тверская земля сейчас?

Автор: Антон Лядов

1942-й. До Москвы — примерно 220 километров. Пустить немцев дальше означает открыть дорогу к столице. Советские воины — в низине, немцы занимают выгодные позиции на высоте. Из воспоминаний Петра Михина — участника битвы подо Ржевом: "Мы наступали по трупным полям. Бились за каждую немецкую траншею. Часто половину траншеи занимали немцы, а другую половину — мы. Мешали приему пищи, навязывали бой и отнимали у немцев обед. Назло врагу горланили песни".

То, что происходило здесь, не выглядело как духоподъемная история, которую бы тиражировали газеты. В официальной истории войны такого понятия, как "Ржевская битва", вообще не было. Это было настоящее лицо войны. Реальная мясорубка, про которую Твардовский напишет знаменитое стихотворение "Я убит подо Ржевом. Те, что живы, что пали, были мы наравне".

Он помнит слова с любой строчки. Ивану Кладкевичу на тот момент — 18, а он — командир пулеметного расчета подо Ржевом. Февральское утро — до сих пор перед глазами в деталях: 7 пулеметных лент, по 200 патронов в каждой, заканчиваются, и немцы заряжают минометы.

"Одна из мин разорвалась рядом с пулеметом. Наводчика сразу убило наповал. Я видел, как он упал. И заряжающий тоже был убит. А мне ноги перебило. Я боль не чувствовал, настолько было стрессовое состояние", — вспоминает Кладкевич. Так и лежал без сознания. Весь день, вечер, уже полночь, а он все на снегу.

"Командир, наверное, подошел ко мне. Смотрит, я еще теплый был. Я первую боль почувствовал только, когда меня привезли в медсанбат. И хотели снять валенки. А валенки нельзя было снять, они были полные крови", — рассказал Кладкевич.

Сколько человек осталось лежать около таких же разбитых пулеметов, минометов, долгое время посчитать было невозможно.

Сергей Петухов тридцать лет ищет останки советских воинов. Последние 18 лет в районе Ржева каждый год примерно по тысяче солдат. Когда советские бойцы отступала, тела, оказавшиеся на территории, подконтрольной гитлеровцам, никто не хоронил — почти сразу начиналось новое наступление.

Ржевская битва, которую называли главной неудачей советских военачальников, стала одним из самых кровавых эпизодов Великой Отечественной. Города, деревни — все сравняли с землей. Например, из 5 с половиной домов Ржева уцелели 300. Погибших — больше полумиллиона человек.

На месте боев начали установку памятника Советскому солдату. Народными силами уже собрано 307 миллионов рублей — проект создается при поддержке Российского военно-исторического общества. 25-метровая фигура воина станет центром огромного мемориала, на который в Тверскую область будут приезжать со всей страны.

Путь от Москвы до Твери по железной дороге — чуть больше часа. Скорость поезда достигает 230 километров в час. На "Ласточке" можно доехать за 845 рублей, на "Сапсане" — примерно за 1,5-2 тысячи.

За одни только новогодние каникулы Тверская область в этом году приняла 150 с лишним тысяч туристов — это на четверть больше, чем в прошлом. Знаменитое озеро Селигер пользуется популярностью даже в замерзшем состоянии. Здесь находится одна из самых красивых святынь России.

Поражающий своей красотой мужской монастырь. Нило-Столобенская пустынь посреди Селигера. Преподобный Нил прожил здесь 27 лет. Сначала в землянке, а после в самодельной келье. По преданию все невзгоды — пожары, нападения разбойников — он преодолевал молитвой и верой. И постепенно слава об отшельнике разнеслась по окрестным областям.

С высоты монастырской колокольни открывается вид на уходящие за горизонт острова Селигера. В период, как сейчас, когда лед уже схватился, но пешком ходить опасно, а на лодке уже не проплыть, люди оказываются фактически отрезанными от цивилизации.

Самый известный съедобный бренд, за которым также приезжают в Тверскую область, — пожарские котлеты — названы по фамилии владельца трактира в Торжке в начале 19 века Евдокима Пожарского. Сам Пушкин писал о них своему другу Сергею Соболевскому: "На досуге отобедай у Пожарского в Торжке. Жареных котлет отведай и отправься налегке".

Уникальный малый город Тверской области Торжок — это один из старейших городов вообще всей России. Считается, что он был основан на рубеже 10-11 веков купцами. Отсюда и название от слова "торг" — место торговли. Здесь находился торговый путь в Новгород и Петербург из южных районов Руси. И исторические традиции в Торжке чтят до сих пор.

Золотым шитьем в Торжке занимаются семь веков. Работы мастеров, которые в старину расшивали кисейные рукава, передники, сафьяновую обувь, отмечали высшими наградами на выставках в Париже, Лондоне и Турине. Сегодня здесь делают вышивку для формы военных, которые пройдут на параде в честь 75-летия Победы. Мастерство, передающееся из поколения в поколение.

Один из примеров современного производства — Тверской вагоностроительный завод. Вагоны для поездов дальнего следования с зонами отдыха, как в кафе и ресторанах, двухэтажные вагоны, электропоезда.

Так выглядит тренажерная кабина машиниста электропоезда "Иволга". Эта дорога имитирует маршрут МЦД — Московского центрального диаметра. Движение настолько плавное, что система сама следит за тем, чтобы машинист не заснул. Есть еще одна такая кнопка: чтобы дотянуться до нее, нужно встать. Если этого не сделать, поезд автоматически остановится через 7 секунд. На вагонах Тверского завода, без преувеличения, ездит почти вся страна — Тверская продукция покрывает больше половины рынка пассажирских вагонов.

Новую большую волну гостей в Тверской области ждут уже через 3 месяца. Мемориал подо Ржевом в память о Советском солдате откроют к 75-летию Великой Победы.