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Телефонное мошенничество 2 суток назад

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2 февраля 202019:40

Банковские сотрудники подсказали, как распознать мошенников

Сотрудники банков дали несколько советов, как распознать телефонного мошенника и не допустить кражи средств с банковской карты. Первым делом обращайте внимание на то, какую информацию пытается получить от вас звонящий. Если в списке необходимой информации пин-код от карты, номер карты или CVV-код, пароль от личного кабинета или пароль, пришедший в смс, это явно мошенники, так как сотрудники банков эту информацию не спрашивают.

Также одним из признаков того, что вам звонит мошенник, является сообщения о том, что якобы идет списание средств с вашей карты. Косвенным признаком того, что вы разговариваете с мошенником, является нагнетание беспокойства, попытка давить на вас и требование принимать решение немедленно.

Если разговор с тем, кто позвонил вам, представившись сотрудником банка, похож на какой-то из этих пунктов, немедленно положите трубку. Чтобы развеять сомнения, можете задать "сотруднику банка" встречные вопросы: его фамилию, должность, о какой конкретно карте идет речь, мошенники обычно не обладают такими данными и попытаются обойти этот вопрос.

Как подчеркивают эксперты, важно не сообщать такому собеседнику вообще никакой информации: ни номер карты, ни ваши имя-фамилию, ни каких-либо паролей и кодов, пишет "Российская газета".

 

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