Убыль населения: председатель Госдумы выступил с предложением

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил принять меры в связи с крайне неблагоприятной демографической ситуацией в Саратовской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Волгоградской области.

Чиновник объявил о создании рабочей группы, которая должна будет изучить и снивелировать причины высокой смертности и предотвратить отток людей посредством повышения качества их жизни. Для этого экономике регионов потребуется дополнительный стимул.

Самая большая убыль населения в 2019 году была зафиксирована в Саратовской области и превысили 19 тысяч человек, передает РИА Новости.