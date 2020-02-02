Террорист, ранивший ножом несколько человек на юге Лондона, застрелен полицией. Видео

Мужчина, напавший на людей в лондонском районе Стретем, расположенном на юге британской столицы, застрелен сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщает ТАСС, в воскресенье, 2 февраля, злоумышленник, вооруженный ножом, ранил несколько человек. Прибывшие правоохранители применили оружие и ликвидировали преступника.

Силовики признали, что речь идет о террористическом акте.

Обстоятельства ЧП и точное количество пострадавших уточняется.