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2 февраля 202020:33

NI составил рейтинг самых грозных видов вооружений СССР

Пять самых смертоносных видов оружия, которыми обладал Советский Союз, назвал американский журнал National Interest.

На первое место автор статьи поставил автомат Калашникова, сконструированный в 1947 году. Он прост в использовании, легко разбирается и собирается, а также имеет небольшой вес.

Второе место занял подводный ракетный крейсер класса "Тайфун". Журналист National Interest отметил, что они были в три раза больше американских ударных субмарин класса "Лос-Анджелес" и почти на 10 тысяч тонн тяжелее, чем другие подобные подлодки.

На третьей строчке рейтинга расположился танк Т-55. К числу его неоспоримых достоинств относятся огневая мощь, высокий уровень защиты, а также высокая мобильность.

Далее следует стратегический бомбардировщик Ту-160, или, как его еще называли, "Белый лебедь". Этот самолет способен выполнять боевые задачи в условиях плохой видимости (например, ночью или в ненастную погоду) и может нести на борту 22 тонны боеприпасов, в том числе крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

На последнем, пятом, месте рейтинга находится 122-миллиметровая буксируемая гаубица образца 1938 года. Она могла поражать цели на расстоянии до 11,8 километра и выпускать пять-шесть фугасных снарядов в минуту. Кроме боевой мощи, гаубица "могла похвастаться" простотой конструкции и относительно низкой себестоимостью.

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