Трагедия в Новосибирске: когда крыша рухнула, вечеринка была в самом разгаре

В Новосибирске задержали организатора вечеринки в кафе, где в результате обрушения крыши погиб человек и четверо пострадали. Как сообщили в мэрии города, здание не предназначалось для проведения массовых мероприятий. Это был хозяйственный корпус. Рухнула его пристройка из сэндвич-панелей, которая, по предварительной версии, не выдержала тяжести скопившегося снега.

Шарфы, куртки и перчатки — прямо на снегу у руин здания. Внутри которого минувшей ночью, по словам очевидцев, было не меньше двухсот человек. Когда крыша рухнула над гардеробом, где гости оставляли верхнюю одежду, вечеринка была в самом разгаре - посетители веселились на танцполе. И это спасло им жизнь.

"Я был там в эту самую минуту. Переодевался, чтобы пойти домой. Музыка играла громко, бит стучал в стены, внезапно раздался треск, с потолка что-то посыпалось. Завизжала девушка. Рванул к двери и успел выскочить. Девчонки следом не успели. Их накрыло. Им на головы рухнула эта трухлявая крыша и огромные глыбы снега. Руки трясутся. В голове одно — если бы рефлексы подвели — был бы труп", — рассказал гость вечеринки.

Организаторы называли это Walter Garage Party — весьма востребованный в Новосибирске формат вечеринок. Об их проведении сообщали в соцсетях. Озвучивали условия участия — вход 400 рублей. Или 200 — для тех, кто сделает репост объявления. Оплата строго наличными.

"Мероприятие — гаражная вечеринка. Атмосферу создают музыка, сами люди и алкоголь. В каком-то плане это жутковатая тусовка — никаких гарантий. Это ведь не ночной клуб с администрацией, фейс-контролем и прочим зарегистрированным уполномоченным персоналом. Есть просто группа лиц, которые организуют всё. И вот им-то и доверяешь. Только на доверии всё строится", — написано в одном из комментариев.

Упомянутые организаторы подобные мероприятия устраивали не первый год: есть проморолик одной из вечеринок еще в 2016-м. Места всегда старались выбирать, мягко говоря, нестандартные: прежде всего — заброшенные здания с атмосферой запустения и большими пустующими площадями. Постройку в Академгородке присмотрели в минувшем декабре. Чтобы гости не потерялись, им высылали карту с инструкциями — как удобнее добраться.

Как выяснилось сегодня, здание, действительно, раньше находилось в ведении Сибирского отделения Академии наук. Внутри долгие годы располагался склад. Потом, по некоторым данным, постройку сдавали в аренду: за несколько лет тут успело открыться и закрыться несколько не слишком популярных точек общепита.

"Она у нас под охраной раньше была, кафешка. Ну, а тут уже после этого, наверное, трое сменилось – названия разные. Часто собирались там люди? – Ой, постоянно! Вот с той стороны заходят — там два входа было, и подвал", — рассказал охранник задния.

Но в ноябре минувшего года статус постройки изменился. Ее передали в ведение Министерства науки. Но предварительно – законсервировали. Отключили электричество и отопление, заколотили окна.

Щитки и тепловые пушки, а также музыкальное и световое оборудование в законсервированное здание организаторы вечеринок завезли еще в минувшем декабре, когда устраивали там первую гараж-пати. А вот о том, чтобы почистить с ветхой крыши метровый слой снега, даже не подумали.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Дмитрий Чечулин рассказал: "Около трех часов ночи произошло обрушение части кровли здания от большого количества снега, в результате чего погибла 22-летняя девушка. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие".

В Новосибирск командированы специалисты центрального аппарата Следственного комитета. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося. А также ответить на вопрос: как же удалось организаторам проникнуть в закрытое здание, завезти туда оборудование, устраивать шумные вечеринки и собирать по две сотни гостей, и оставаться при этом как-будто бы никем не замеченными.