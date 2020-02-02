Назначен руководитель администрации главы Чувашии

В Чувашской Республике продолжаются кадровые перестановки — начальник управления внутренней политики администрации Чувашии Николай Каргин назначен исполняющим обязанности руководителя администрации главы республики. Об этом сообщает официальный портал органов власти республики.

Ранее президент России Владимир Путин освободил главу Чувашии Михаила Игнатьева от занимаемой должности с формулировкой "в связи с утратой доверия". Поводом для увольнения Игнатьева стали его поступки — то глава Чувашии предлагал "мочить журналистов", нелестно пишущих о власти, то устраивал квест "ну-ка отними" во время церемонии вручения ключей от автомобилей сотрудникам МЧС. Игнатьева сначала исключили из партии "Единая Россия", а затем и уволили с занимаемого поста.

Назначенный временно исполняющим обязанности главы республики Олег Николаев в минувшую пятницу отправил в отставку правительство республики. В тот же день два заместителя председателя кабмина Чувашии — руководитель администрации главы республики Юрий Васильев и министр финансов Светлана Енилина — были освобождены от должностей по собственному желанию.

Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября 2020 года.