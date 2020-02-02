Генерал-майор Боренков сообщил о попытке атаки на базу Хмеймим

Дроны, запущенные боевиками над авиабазой Хмеймим в Сирии, были перехвачены и выведены из строя, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике, генерал-майор Юрий Боренков.

Беспилотные летательные аппараты были запущены с подконтрольной террористам Идлибской зоны деэскалации.

Пострадавших нет.

На работе базы инцидент никак не сказался.