Тема:

Коронавирус 20 минут назад

Новости Экономика

Все видео этой рубрики
2 февраля 202022:09

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем. Это касается абсолютно всех пассажирских поездов, включая курсирующие между двумя столицами. Беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся 1 февраля, проследуют до Забайкальска.

Запрет вводится с 3 февраля из-за коронавируса, передает РИА Новости.

В Забайкальском крае и Тюменской области уже были диагностированы два гражданина граждане Китая. Россия временно ограничила передвижения граждан КНР с российским видом на жительства через специальные пункты пропуска.

Ранее по теме

Сейчас

21:28

Умер знаменитый археолог Валентин Янин

21:23

В Генте на прохожих с ножом напала женщина

20:53

После Лондона на прохожих напали в Генте: есть раненые

20:03

Генерал-майор Боренков сообщил о попытке атаки на базу Хмеймим

19:17

Лондонский террорист с "серебристыми емкостями" успел ранить двух человек

19:05

Иран разработал новые урановые центрифуги

17:58

Главврач российской инфекционки отчитался об истории с китайцем

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Генте на прохожих с ножом напала женщина

В Генте на прохожих с ножом напала женщина

52 минуты назад
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем

19 минут назад
Генерал-майор Боренков сообщил о попытке атаки на базу Хмеймим

Генерал-майор Боренков сообщил о попытке атаки на базу Хмеймим

2 часа назад
Путин распорядился выделить миллиард на гранты

Путин распорядился выделить миллиард на гранты

32 минуты назад
Brexit: ни один из вопросов в отношениях с ЕС так и не решен

Brexit: ни один из вопросов в отношениях с ЕС так и не решен

1 час назад
Коронавирус — на подходе: режим ЧС в Приморье

Коронавирус — на подходе: режим ЧС в Приморье

1 час назад
Поправки в Конституцию: рабочую группу атаковали предложениями

Поправки в Конституцию: рабочую группу атаковали предложениями

2 часа назад
Стали известны детали авиаинцидента с Собчак

Стали известны детали авиаинцидента с Собчак

3 часа назад
Трагедия в Новосибирске: когда крыша рухнула, вечеринка была в самом разгаре

Трагедия в Новосибирске: когда крыша рухнула, вечеринка была в самом разгаре

3 часа назад
Авикатастрофа в Иране: Тегеран предложил компенсации, Киеву этого мало

Авикатастрофа в Иране: Тегеран предложил компенсации, Киеву этого мало

13 минут назад
Трамп попробует убедить американцев оставить его на посту

Трамп попробует убедить американцев оставить его на посту

51 минута назад
Главврач российской инфекционки отчитался об истории с китайцем

Главврач российской инфекционки отчитался об истории с китайцем

4 часа назад
Альтернативная история: Освенцим освободили американцы и украинцы

Альтернативная история: Освенцим освободили американцы и украинцы

2 часа назад
"Ну-ка, все вместе!": итоги первого конкурсного дня

"Ну-ка, все вместе!": итоги первого конкурсного дня

2 часа назад
"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

30.01.2020 14:12
Академик Велихов надеется, что Россия станет пионером в области искусственного топлива

Академик Велихов надеется, что Россия станет пионером в области искусственного топлива

23 минуты назад
Киселёв - о лидерах и народном обожании

Киселёв - о лидерах и народном обожании

36 минут назад
Умер знаменитый археолог Валентин Янин

Умер знаменитый археолог Валентин Янин

58 минут назад
Допинг-скандалы: Олимпиада будет very special

Допинг-скандалы: Олимпиада будет very special

1 час назад
У гендиректора "Дождя" Натальи Синдеевой диагностирован рак

У гендиректора "Дождя" Натальи Синдеевой диагностирован рак

1 час назад
Американцам объяснили, чем страшен российский "Солнцепек"

Американцам объяснили, чем страшен российский "Солнцепек"

1 час назад
Роналду вошел в тройку самых забивных игроков в истории футбола

Роналду вошел в тройку самых забивных игроков в истории футбола

1 час назад
Киселёв прокомментировал скандальную "вирусную" карикатуру

Киселёв прокомментировал скандальную "вирусную" карикатуру

1 час назад
NI составил рейтинг самых грозных видов вооружений СССР

NI составил рейтинг самых грозных видов вооружений СССР

1 час назад
Назначен руководитель администрации главы Чувашии

Назначен руководитель администрации главы Чувашии

2 часа назад
NYT: Кличко может быть обязан постом Джулиани

NYT: Кличко может быть обязан постом Джулиани

2 часа назад
Коронавирус обернулся флешмобом

Коронавирус обернулся флешмобом

2 часа назад
Иран разработал новые урановые центрифуги

Иран разработал новые урановые центрифуги

2 часа назад
Банковские сотрудники подсказали, как распознать мошенников

Банковские сотрудники подсказали, как распознать мошенников

2 часа назад
Эстония считает действующим Тартуский договор

Эстония считает действующим Тартуский договор

2 часа назад
ЦСКА разобрался с "Куньлунем"

ЦСКА разобрался с "Куньлунем"

2 часа назад
За девочку Машу в Интернете попросили пять тысяч рублей

За девочку Машу в Интернете попросили пять тысяч рублей

3 часа назад
Убыль населения: председатель Госдумы выступил с предложением

Убыль населения: председатель Госдумы выступил с предложением

3 часа назад
Биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском чемпионате мира

Биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском чемпионате мира

3 часа назад
На северо-востоке Москвы два человека погибли в разорванной пополам машине. Видео

На северо-востоке Москвы два человека погибли в разорванной пополам машине. Видео

4 часа назад
Не все сурки уверены в ранней весне

Не все сурки уверены в ранней весне

4 часа назад
Саакашвили сделал предсказание об Украине

Саакашвили сделал предсказание об Украине

4 часа назад
Пассажирский автобус Тамбов – Воронеж вспыхнул после ДТП на трассе. Видео

Пассажирский автобус Тамбов – Воронеж вспыхнул после ДТП на трассе. Видео

5 часов назад
В Сирии ранены журналисты

В Сирии ранены журналисты

5 часов назад
Авиагруппировка для эвакуации россиян из Китая сосредоточена в Восточном военном округе

Авиагруппировка для эвакуации россиян из Китая сосредоточена в Восточном военном округе

5 часов назад
"Ювентус" одержал крупную победу над "Фиорентиной"

"Ювентус" одержал крупную победу над "Фиорентиной"

5 часов назад
Ликвидированы последствия пожара в "Лениздате"

Ликвидированы последствия пожара в "Лениздате"

6 часов назад
Новак Джокович – восьмикратный победитель Открытого чемпионата Австралии

Новак Джокович – восьмикратный победитель Открытого чемпионата Австралии

6 часов назад
Глубоко модернизированный "Белый лебедь" совершил первый полет

Глубоко модернизированный "Белый лебедь" совершил первый полет

7 часов назад
Все бывшие министры трудоустроены

Все бывшие министры трудоустроены

8 часов назад
Песков рассказал подробности срочного визита Нетаньяху

Песков рассказал подробности срочного визита Нетаньяху

8 часов назад
Кириенко: Россия в условиях санкций смогла создать финансовую подушку безопасности

Кириенко: Россия в условиях санкций смогла создать финансовую подушку безопасности

8 часов назад
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

10 часов назад
Hot or Not: что купить вместо Skoda Karoq?

Hot or Not: что купить вместо Skoda Karoq?

31.01.2020 20:14

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку