Коронавирус: число жертв в китайской провинции увеличилось на 56 человек

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 350 (за сутки зарегистрировано 56 смертных исходов), число зараженных достигло 11 177, передает ТАСС. Общее число инфицированных в мире превысило уже 14,5 тысячи человек.

Коронавирус нового типа выявлен в 24 странах. Вне Китая заболели более 100 человек. Накануне стало известно о первом случае смерти: на Филиппинах скончался один из двух зараженных. 44-летний мужчина недавно вернулся из китайского Уханя, эпицентра инфекции.

В самом Ухане завершилось строительство первой специализированной больницы для пациентов, зараженных вирусом. Ее возведение заняло всего восемь дней. Медучреждение рассчитано на тысячу коек, а прием пациентов начнется уже в понедельник.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Тем временем РЖД приостанавливает движение всех пассажирских поездов между Россией и Китаем (ранее железнодорожное сообщение было ограничено). Оставался поезд Москва-Пекин, теперь и он не будет ходить. В РЖД отметили, что все эти меры приняты для того, чтобы предупредить проникновение на территорию нашей страны коронавирусной инфекции.

На аэродроме в Восточном военном округе полностью сосредоточена авиационная группировка, созданная Минобороны по поручению президента для эвакуации россиян из Китая. Самолеты отправятся в КНР, чтобы вывезти оттуда российских граждан. На каждом из пяти бортов будут находится специалисты Минобороны в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.