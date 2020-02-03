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3 февраля 202002:41

Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами

Global Look Press

Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.

Предполагается, что сумма наказания для физических лиц составит от 5 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 150 тысяч рублей.

Пакет соответствующих поправок будет внесен в Кодекс об административных правонарушениях и Жилищный кодекс.

По данным газеты "Известия", в случае нарушения тишины более двух раз в месяц собственникам квартиры будет выписан административный штраф. Если же нарушение тишины будет связано с работой какой-либо организации, ее работа может быть приостановлена на 90 дней.

При нарушении тишины жильцы смогут обратиться напрямую в управляющие компании. Если обращение в управляющую компанию не даст результата, пострадавшим жильцам необходимо будет направить в управляющую компанию жалобу в письменной форме, после чего управляющая компания должна обратиться в местную жилищную инспекцию, которая через суд взыщет с собственника квартиры штраф. Нести ответственность будет нести собственник помещения.

Уточняется, что нарушением тишины не будут считаться "источники жизнедеятельности человека" – плачь ребенка, шум воды, звук шагов и так далее.

Законопроект планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.

В настоящее время "Закона о тишине" не существует. Есть региональные нормативные акты, определяющие параметры. Так, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00, делать ремонт — с 19:00 до 09:00.

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