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3 февраля 202004:42

Это'О: казалось, что "Анжи" пойдет по пути "ПСЖ" и станет суперклубом

AP Images

Бывший футболист махачкалинского "Анжи" Самуэль Это'О признался, что продолжает следить за ситуацией с клубом из столицы республики Дагестан. Камерунец считает, что из "Анжи" мог бы получиться суперклуб, претендующий на победу в Лиге чемпионов.

"Последние новости из клуба связаны только с негативом: у клуба долги, его дальнейшее существование под угрозой… Читая все это, я даже чувствую грусть, — приводит слова Это'О "Известия". – При моем переходе в "Анжи" у создателей проекта этого были большие планы на десятилетия вперед. Большая ставка делалась на собственную академию, и именно местные футболисты должны были впоследствии стать основой клуба".

"Мне тогда казалось, что "Анжи" пойдет по пути "ПСЖ" и будет бороться за победу в Лиге чемпионов, станет суперклубом… Жаль, что уход Сулеймана Керимова, а ему я очень благодарен за многое в своей карьере, разрушил клуб".

Напомним, что Это'О выступал за "Анжи" с 2011 по 2013 год.

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