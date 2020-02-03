На Дальнем Востоке очередная волна эвакуаций из-за анонимных сообщений

На Дальнем Востоке очередная волна анонимных сообщений о минировании детских учебных заведений.

Эвакуированы все школы Хабаровска из-за подобных сообщений, правда, в этот раз упоминается нервно-паралитический газ. Конкретные учебные заведения снова не были обозначены, поэтому власти города приняли решение эвакуировать детей из всех школ, передает ТАСС.

Также эвакуированы учащиеся всех 37 школ Комсомольска-на-Амуре. Около 25 тысяч детей были отпущены по домам, передает ТАСС.

Аналогичные анонимные сообщения поступили администрацию Биробиджана в Еврейской автономной области. Одна из трех школ города сейчас находится на карантине, из остальных двух родители забирают детей домой.

Здания всех школ проверяются.