Китайские биржи открылись обвалом

Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, в начале торговой сессии упал на 8,73%. С обвала открылись торги и на площадке в Шэньчжэне. Ключевой индикатор Shenzhen Component упал на 9,13%. При этом основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,44, передает РИА Новости.

Обвал на фондовых рынках материкового Китая наблюдается на фоне вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса в стране. Согласно официальным данным, число инфицированных уже превысило 17 тыс. человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая (в странах Азии — 96 человек, в европейских странах — 23, в странах Северной Америки — 13, в Австралии – 12, в других государствах и районах мира зафиксированы пять случаев), один из них погиб.

Во многих странах сейчас усилены меры безопасности. Так, США, где выявили уже девятый случай заражения, запретили въезд иностранцам, которые за последние две недели побывали в Китае. Во Франции взяли под особый медицинский контроль около двадцати пассажиров, у которых обнаружили симптомы заболевания. А власти Чехии временно прекратили авиасообщение между Прагой и городами КНР.

Россия с 3 февраля приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем​​​. Поезд, следующий по маршруту Пекин – Москва, в понедельник пересек границу в Забайкальском крае без пассажиров

Регионы России принимают срочные меры. Так, в Забайкалье, где с коронавирусом был на прошлой неделе в больницу попал один гражданин Китая, закупают дополнительную партию защитных масок. Власти края отметили, что спрос на них вырос. При этом проверка показала, что сообщения о завышенных ценах не подтвердились.

В Приморье, где границы с Китаем полностью закрыты, о своих потерях заявили представители транспортных и туристических компаний. Последние автобусы, которые должны доставить в регион из Китая наших граждан — там ждут в ближайшие часы.