"Канзас-Сити Чифз" совершил камбэк и впервые с 1970 года выиграл Супербоул

Клуб "Канзас-Сити Чифз" во второй раз в своей истории выиграл финальный поединок НФЛ, в котором встречаются две лучшие команды США по американскому футболу. В так называемом Супербоуле "Чифз" обыграли "Сан-Франциско Форти Найнерс".

Встреча между командами проходила на стадионе "Хард Рок Стэдиум" в Майами и завершилась со счетом 31:20 в пользу "Казнас-Сити". Примечательно, что перед заключительным периодом канзасцы проигрывали со счетом 10:20, но в заключительной четверти они смогли переломить игру, набрать 21 балл подряд и выиграть матч.

Для "Канзас-Сити Чифз" этот успех стал вторым в истории. Предыдущая победа клуба в Супербоуле датировалась 1970 годом.