В Томске при посадке у самолета частично разрушилась стойка шасси

При посадке в международном аэропорту Томск (Богашёво) имени Н.И. Камова у самолета Bombardier CRJ-100 авиакомпании "Руслайн" частично разрушилась передняя стойка шасси.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в настоящее время обследуют взлетно-посадочную полосу, передает РИА Новости.

Самолет вылетел из Екатеринбурга. На борту находились 32 пассажира и четыре члена экипажа, они не пострадали.

Работа аэропорта приостановлена. Прилетающие в Томск самолеты пока направляются в аэропорт "Толмачево".