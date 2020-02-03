В Идлибе погибли 4 турецких военных

В сирийской провинции Идлиб погибли четверо турецких военнослужащих. Еще девять получили ранения. Состояние одного солдата оценивается как критическое.

Позиции турецких военных были обстреляны сирийской армией в районе населенного пункта Серакиб, передает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ. По сообщению Министерства национальной обороны Турции, военные открыли ответный огонь и уничтожили цели.

Дамаск пока официально не комментировал произошедшее.