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3 февраля 202009:10 Алена Пивкина

Коронавирус спровоцировал обвал на китайских биржах

Коронавирус спровоцировал обвал на китайских биржах

В Китае число заразившихся коронавирусом перевалило за 17 тысяч человек. Скончались от этой инфекции  уже более 360. Еще в двух десятках стран выявлено около двухсот случаев заражения. Больше всего заболевших  в Азии, в частности, в Японии, Таиланде, Сингапуре и Южной Корее. Растет и число заразившихся в США, их уже как минимум 11. Какие меры принимают по всему миру, чтобы остановить инфекцию?

Обвал основных индексов более чем на восемь процентов. Так на фоне вспышки заболевания открылись торги на фондовых рынках материкового Китая. В стране заразившихся коронавирусом уже более 17 тысяч. Свыше 150 тысяч на карантине, поскольку контактировали с заболевшими. Самый ходовой товар во всех городах Китая  сейчас  защитные маски. Их производство, заявили в министерстве промышленности и информатизации, возросло до 20 миллионов штук в день.

Вирус, вызывающий пневмонию, вышел уже далеко за пределы Китая. Во многих странах  сейчас усилены меры безопасности. Так, США запретили въезд иностранцам, которые за последние две недели побывали в Китае. Власти Чехии временно прекратили авиасообщение между Прагой и городами КНР.  А во Франции  взяли под особый медицинский контроль около двадцати пассажиров, у которых обнаружили симптомы заболевания.

"Мы оставим этих пассажиров во Франции на карантине на 14 дней. Симптомы заболевания налицо, так что наши военные врачи провели все необходимые обследования. В ближайшее время мы получим точные результаты тестов. В зависимости от этих результатов будет рассмотрен вопрос о госпитализации", — сообщила министр здравоохранения Франции Аньес Бузин.

В Японии заявили, что хотят расширить возможности диагностики. Южная Корея откладывает учения резервных войск, запланированные на начало марта. Из-за вспышки коронавируса многие страны уже начали эвакуировать своих граждан из Китая, в том числе европейские государства. То же самое в ближайшее время намерены сделать власти Таиланда. План эвакуации своих граждан есть и у России.
 
"Российских граждан среди пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, нет. Число наших граждан, выразивших к настоящему времени готовность покинуть провинцию Хубэй в рамках намеченной эвакуации, составляет 133 человека. Их них 85 человек находятся в городе Ухань. При этом все граждане согласились пройти 14-дневный карантин после возвращения в Россию", — сказали в российском посольстве.

В самом Китае, тем временем, заявляют, что инфекция  больно ударила по экономике. Пекин обещает оказывать поддержку по кредитам предприятиям, чья деятельность связана с борьбой со вспышкой нового коронавируса. В центре внимания властей  разработка и тестирование вакцин, производство медоборудования, фармацевтической продукции и других медицинских товаров.

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