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3 февраля 202008:10

Трамп – о Супербоуле: фантастический камбэк под огромным давлением

EPA

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал волевую победу "Канзас-Сити Чифс" над командой "Сан-Франциско Найнерс" в финальном матче по американскому футболу (NFL).

"Поздравляю "Канзас-Сити" с великолепной игрой и фантастическим камбеком под огромным давлением, – написал Трамп в Twitter. – Мы гордимся вами и великим штатом Миссури. Вы – настоящие чемпионы".

Напомним, встреча проходила на стадионе "Хард Рок Стэдиум" в Майами и завершилась со счетом 31:20 в пользу "Чифс". Для "Канзас-Сити" этот успех стал вторым в истории. Предыдущая победа клуба в Супербоуле датировалась 1970 годом.

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