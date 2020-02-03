Посетить Дальний Восток по электронной визе смогут жители 53 стран

По распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина расширен список государств, граждане которых смогут получить электронные визы на Дальний Восток. Прибывшие в Россию через в пункты пропуска свободного порта Владивосток иностранные гости в электронной форме смогут оформлять однократные туристические, гуманитарные и деловые визы, передает ГТРК "Бурятия".

Напомним, ранее въезжать на территорию РФ в упрощенном режиме могли жители 18 государств. Теперь этой возможностью смогут воспользоваться граждане 53 стран. В этом списке - Андорра, Австрия, Бельгия, Бахрейн, Болгария, Венгрия, Ватикан, Греция, Германия, Дания, Индонезия, Индия, Иран, Исландия, Ирландия, Италия, Испания, Кипр, Катар, КНР, Северная Корея, Латвия, Кувейт, Литва, Латвия, Литва, Люксембург, Лихтенштейн, Мальта, Малайзия, Мексика, Монако, Норвегия, Нидерланды, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сербия, Северная Македония, Сингапур, Словения, Словакия, Турция, Филиппины, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония и Япония.

Напомним, посетить ДФО по электронной визе можно через воздушные пункты пропуска в следующих городах: Владивосток, Благовещенск, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Чита и Анадыр. Также в Приморье, Камчатском крае, и Сахалинской области работают морские пункты пропуска. В Приморском крае электронные визы действуют на железнодорожных пунктах пропуска "Хасан", "Пограничный", "Махалино" и автомобильных пунктах пропуска "Турий рог" и "Полтавка".