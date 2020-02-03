"Мосгаз" предупреждает: в столице участились визиты монтеров-мошенников

В Москве участились визиты лжегазовиков. Они приходят в квартиры москвичей и предлагают купить различное оборудование, например, сигнализаторы загазованности, приборы учета газа, а также провести ремонт.

"Мосгаз" напоминает, что графики проведения профилактических работ размещены на официальном сайте. Сотрудники должны быть одеты в спецодежду темно-синего цвета со светоотражающими полосками и символикой "Мосгаз". У них должно быть удостоверение с фотографией и голограммой.

Во время обходов специалисты проверяют работу газовых приборов, при необходимости устраняются неполадки, проводят инструктаж. При этом никаких платных услуг они не оказывают, передает ТАСС.

Также в "Мосгазе" подчеркивают, что выполнение работ неквалифицированными специалистами может привести к самым серьезным последствиям.