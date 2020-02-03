АвтоВАЗ начал собирать обновленные универсалы Lada Largus FL

О том, что российский АвтоВАЗ приступил к тестовой сборке обновленных "Ларгусов", сообщает "Российская газета" со ссылкой на собственные источники. Первые автомобили Lada Largus FL из предсерийной партии якобы начали сходить с линии В0 в четверг, 30 января. Сообщается, как минимум, о трех выпущенных экземплярах, среди которых два универсала и один коммерческий фургон.

Можно предположить, что обновленные "Ларгусы" из пилотных партий предназначены для проведения заводских испытаний и прохождения сертификации, включая обязательные краш-тесты.

Какие конкретно изменения получит Largus FL, доподлинно неизвестно. По одной из версий, переднюю часть универсалов оформят в фирменной Х-стилистике, с новыми бамперами и решеткой радиатора. Вероятно, слегка изменится форма крыльев и капота, появятся новые колесные диски и другие стилистические детали. Возможно, изменится и дизайн головной оптики.

Еще одно важное обновление, которое ожидается в "Ларгусах" — это другой, более удобный интерьер. По данным издания, передняя панель будет схожа с той, что используется в Duster, а центральный тоннель и мультимедийные устройства унифицируют с Lada Xray. Самый главный эргономический "прорыв" — переезд клавиш электрических стеклоподъемников с центральной консоли на дверные панели.

Вдобавок у Lada Largus FL должны появится новые опции вроде обогрева лобового стекла, датчиков света и дождя и так далее. Техническая часть останется прежней — это "вазовские" двигатели 1,6 л мощностью 87-106 л.с., которые сочетаются с 5-ступенчатой механикой.

Официальная премьера Lada Largus FL может состояться в конце лета-2020 в рамках Московского автосалона. Вероятно, ближе к запуску модели на рынке будет появляться больше подробностей о масштабах рестайлинга.