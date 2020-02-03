Apple, Google и Microsoft хотят сделать ответственными за установку российских приложений

Чиновники из Федеральной антимонопольной службы разработали концепцию поздаконных актов к принятому в прошлом году закону об обязательной предустановке на электронные устройства российских приложений и сервисов. Согласно документу, производители операционных систем - Apple, Google и Microsoft - будут наряду с производителями смартфонов нести ответственность за соблюдение закона.

Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на имеющуюся у издания копию документа. В ведомстве подтвердили, что такие предложения в настоящее время обсуждаются. Apple, Google и Microsoft хотят обязать не только участвовать в предустановке отечественных приложений, но и обеспечить возможность удаления со смартфона, планшета или компьютера любых предустановленных программ (кроме сервисных).

Эксперты отмечает, что действующие в России в основном через дистрибуторов IT-гиганты вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС. Предустановка приложений будет для них затратна и невыгодна, как и реализация возможности удалять собственные программы.

Согласно ранее обсуждавшемуся в правительстве плану, на смартфонах предустановка российских карт и поисковиков должна стать обязательной уже с 1 июля 2020 года. Постепенно планируется распространить требования также на планшеты, компьютеры и Smart-TV, а также расширить ассортимент обязательных приложений за счёт антивирусов, программ доступа к госуслугам, платёжных систем и приложений для стриминга музыки и видео, включая российские телеканалы.