Милла Йовович родила третью дочку в 44 года

Актриса и модель Милла Йовович родила дочь. Беременность звезды "Пятого элемента" протекала весьма непросто. Йовович часто жаловалась на отеки, лишний вес. Новорожденную назвали необычным именем Озиан.

Мама и ребенок чувствуют себя хорошо и принимают поздравления от близких и поклонников по всему миру. Милла выглядит уставшей, но очень счастливой, пишет Starhit.

"Поздравляем, трижды мама!"; "Красотка, пусть дочь растет на радость вам!" — пишут поклонники.

За время беременности актриса поправилась на 25 килограммов. Она часто жаловалась своим подписчикам, что было тяжело передвигаться и вести привычный образ жизни.

"Две недели до родов. Каждая женщина, у которой есть дети, знает, что последний месяц самый сложный. У меня лодыжки, как у слона, болят спина и бедра, я бегаю в уборную каждые 15 минут. Спать? Забудь об этом. Это очень раздражает", — откровенничала звезда.

Третий ребенок в семье стал очень долгожданным. Мила с мужем — режиссером Полом Андерсоном всегда мечтали о большой семье. Вместе они уже 15 лет, в семье уже есть две дочки Эва Габо и Дашиэл Иден.

В 2017 Милла забеременела вновь, но у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. Актрисе сделали аборт на четвертом месяце.

"Я так благодарна, что смогла забеременеть. Это особенно сложно в моем возрасте. И я благодарю Господа каждое утро за это чудо. Хотя прекрасно понимаю, что если третья дочка окажется такой же беспокойной, как наш первенец, нас ждет несколько бессонных лет", — делилась звезда.