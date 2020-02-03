Вести.net: коронавирус ударил по производителям смартфонов

Apple приостановила работу своих магазинов в Китае из-за коронавируса. По данным агентства Bloomberg мера будет действовать до 9 февраля. Онлайн магазины Apple продолжат работу в Китае в обычном режиме. Американская компания также решила ограничить поездки своих сотрудников в Китай. В офисах Apple в Поднебесной работников будут регулярно проверять на наличие симптомов коронавируса.

А вот в китайской компании Xiaomi из-за ситуации со вспышкой коронавируса продлили новогодние каникулы большей части персонала до 3 февраля, то есть до сегодня. Но это не коснулось топ-менеджмента. Как отмечают журналисты, на выходных главные лица Xiaomi собрались, чтобы обсудить ситуацию и события ближайшего будущего, при этом смартфон Mi 10 могут рассекретить уже сегодня, за неделю до официального анонса, похоже, что даже несмотря на непростую эпидемиологическою ситуацию в регионе подготовка к премьере идет по плану. Тем более, что китайская компания одной из первых стала помогать жителям и медицинским работникам китайского города Ухань. Xiaomi отправила несколько партий самых необходимых вещей, защитные маски, термометры, дезинфицирующие препараты и прочее медицинское оборудование на сумму более 300 тысяч юаней, это примерно 3 млн рублей.

Присоединилась к борьбе с эпидемией и площадка Douyin, являющаяся китайским аналогом TikTok. На специальной странице FightPneumonia появилась карта распространения вируса, кроме того, белорусская компания Wargaming сообщила, что пожертвует Китаю $10 млн для борьбы с коронавирусом. Ранее, китайский магазин JD.com передал около 1 млн медицинских масок и порядка 60 000 предметов медицинского назначения в качестве помощи городу. В конце прошлой недели стало известно, что производители смартфонов Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Viva, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок смартфонов в Россию из-за коронавируса. Компании разослали партнерам письма, в которых смешение сроков поставок почти на две недели объясняется тем, что из-за эпидемии пневмонии фабрики продлили каникулы в честь китайского нового года до 10 февраля и есть вероятность, что это срок может быть еще продлен.