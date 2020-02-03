Российский беспроводной зарядник подпитает смартфоны в радиусе двух метров

Новая российская беспроводная зарядка для смартфона будет работать на расстоянии до двух метров. Создавшие такую технологию инженеры обещают выпустить промышленный образец через два года.

Команда проекта WIPOT работает на базе студенческой инновационной платформы Тюменского индустриального университета. Как рассказал "Известиям" участник платформы Михаил Комаров, в устройстве будет использоваться явление магнитного резонанса, возникающего между частотами индукционных катушек в смартфоне и беспроводном зарядном устройстве.

Современные гаджеты такого типа требуют, чтобы смартфон лежал непосредственно на площадке зарядного устройства, и не могут работать даже если увеличить расстояние всего на несколько сантиметров. Разработка тюменских инженеров позволяет прибору работать, заряжая батарею смартфона, в радиусе до двух метров.

При этом технология использует тот же диапазон волн, что и мобильные телефоны для связи. Это, как уверены разработчики, делает такой "дальнобойный" зарядник безопасным для людей. Мощность ЗУ достаточна для подпитки смартфонов, беспроводных гарнитур, смарт-часов и гаджетов интернета вещей.