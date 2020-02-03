Запустивший машину в здание МВД на Петровке угонщик объяснил свой поступок

В Подмосковье задержали молодого человека, который угнал каршеринговый автомобиль и врезался на нем в управление МВД по столице на Петровке, 38. Хулиганом оказался 17-летний житель Одинцова, двух его приятелей пока не нашли.

Инцидент произошел вечером 25 января и попал в объектив нескольких камер наблюдения.

"То, что произошло, было сделано неумышленно. Проходил с друзьями, увидел, что машина открыта, сел, завел. Был немножко выпивши, не справился с управлением. Въехал сначала в шлагбаум, потом забыл переключить в положение "паркинг", и автомобиль въехал в здание", — пояснил задержанный.

На кадрах видно, как молодой человек и двое его спутников выпрыгивают из салона после того, как Lada Granta заезжает на территорию московского главка МВД.

"Просто испугался", — объяснил угонщик свое поведение.

Максимальное наказание за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения составляет пять лет в колонии. Выйти на след сообщников молодого человека пока не удалось.