СК проводит проверку по факту обнаружения тела на Поклонном кресте в Белгороде

В Белгороде областное управление СК РФ проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в районе городского авторынка.

По сообщениям местных СМИ, тело висевшего на Поклонном кресте мужчины обнаружили утром 3 февраля.

Для белгородцев этот район в последнее время стал центром притяжения: недавно здесь установили надпись "Белгород" с большим красным сердцем, которое впоследствии разбили.

Проводится осмотр места происшествия, устанавливается личность погибшего и версии произошедшего, отмечается на сайте СК РФ по Белгородской области.