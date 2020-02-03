Российские Kia Sportage дополнили Яндекс.Навигатором

Очередным носителем мультимедийной платформы Яндекса стал кроссовер Kia Sportage. Обновленное головное устройство с экраном 8 дюймов и поддержкой сервисов Яндекса получили все Sportage, начиная со средней комплектации Luxe Plus и выше.

Самой полезной фишкой для водителей станет приложение Яндекс.Навигатор, которое будет работать в режиме оффлайн и онлайн с отображением текущей информации о пробках. Встроенной sim-карты здесь нет - в качестве точки доступа Wi-Fi используется смартфон автовладельца.



Отныне в таких Sportage присутствует и голосовой помощник "Алиса", который активируется стандартной кнопкой вызова голосовых команд на руле, голосом или же с помощью иконки на дисплее.

Самое важное, что появление сервисов Яндекса не помешало Kia сохранить привычные для автомобилистов интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto - возможно, кому-то они покажутся более предпочтительными и удобными для использования.



В пресс-службе Kia уточняют, что новая опция не повлекла за собой изменения цены. Если верить ценами на официальном сайте, то сейчас самый доступный Sportage в комплектации Luxe Plus - это 2-литровый переднеприводный кроссовер с автоматом за 1 724 900 рублей.

