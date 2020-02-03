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3 февраля 202012:26

Беспрецедентно: найден зуб птерозавра, застрявший в теле кальмара

Вести.Наука

Международная научная группа описала уникальную находку, сделанную в позднеюрских известняковых отложениях Зольнхофен на территории Германии. Речь идёт о зубе птерозавра, застрявшем в теле кальмара.

Найденный зуб птерозавра имеет длину 19 миллиметров.
Фото Hoffmann et al, 2020, Scientific Reports.

Возраст останков оценивается в 150 миллионов лет, и уникальны они по двум причинам.

Во-первых, мягкие ткани очень быстро разлагаются, однако останки головоногого прекрасно сохранились. Дело в том, что в верхней юре зольнхофенский известняк представлял собой слоистые осадочные породы в лагунах, периодически затопляемых морской водой. Высокое содержание соли защищало останки животных от разложения.

Во-вторых, новая находка позволяет больше узнать о пищевых и охотничьих стратегиях древних летающих ящеров.

Напомним, что птерозавры - крылатые рептилии, которые появились на Земле около 228 миллионов лет назад и вымерли вместе с динозаврами 66 миллионов лет назад. Палеонтологам известно более ста видов птерозавров.

Зуб, обнаруженный в зольнхофенском известняке, принадлежит птерозавру вида Rhamphorhynchus muensteri. Это представитель рода рамфоринхи. Длина самых крупных особей этого вида составляла 1,26 метра, а размах крыльев - 1,81 метра. У R. muensteri была изогнутая, похожая на клюв челюсть с игольчатыми зубами, отлично подходящая для ловли рыбы.

Собственно, тот факт, что птерозавры питались рыбой, известен давно: в их окаменелых желудках была найдена чешуя и кости рыб. Новая же находка доказывает, что рамфоринхи также лакомились головоногими.

Зуб R. muensteri застрял в теле кальмара вида Plesioteuthis subovata. Это была взрослая 30-сантиметровая особь. Сохранились даже чернильный мешок и сами чернила.

Палеонтологи до сих пор не были уверены, кем были летающие рептилии - хищниками или падальщиками. Также оставалось неизвестным, как именно они добывали пищу - на поверхности воды или же ныряя в её толщу (как современные морские птицы, например, олуши).

Изучив останки кальмара и угол наклона зуба птерозавра, исследователи заключили, что последний атаковал жертву на поверхности воды или вблизи неё. Маловероятно, что ящер нырял в воду или скользил по ней. Вместо это он, скорее всего, охотился либо в полёте, либо отдыхая на поверхности воды, как чайки.

Авторы уникальной находки предполагают, что в данном случае кальмар оказался охотнику в прямом смысле не по зубам: он был слишком крупным, чтобы птерозавр мог вытащить его из воды.

В статье, представленной в журнале Scientific Reports, палеонтологи утверждают, что получили первое прямое доказательство неудачной попытки хищного птерозавра поймать головоногого моллюска. Кроме того, эта находка доказывает, что рамфоринхи не были падальщиками (либо совмещали этот тип питания с охотой).

Остаётся гадать, скончался ли кальмар после нападения или прожил какое-то время со сломанным зубом, застрявшем в его мантии.

Кстати, ранее "Вести.Наука" рассказывали об особенностях оперения и рациона птерозавров, а также о крылатом ящере, потерпевшем поражение в схватке с акулой.

Текст: Вести.Наука

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