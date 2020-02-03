В Екатеринбургской епархии возмущены автономерами с "числом зверя" 666

В Екатеринбургской епархии раскритиковали проект МВД о внесении изменений в ведомственный приказ "О государственных регистрационных знаках транспортных средств".

Ранее в Свердловской области действовали коды 96 и 66, теперь же некоторые автомобилисты смогут получать номера с "числом зверя" – 666.

Секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин Райников в беседе с изданием Газета.Ru высказал мнение, что в МВД "плохо подумали прежде, чем такое предлагать".

Он удивился, как те, кто готовил данный проект, не придали этому значения и не понимают последствий.

"Прежде, чем выходить с какими-то инициативами, надо включать голову и советоваться, как указано в Священном Писании", — отметил представитель епархии.

Ранее сообщалось, что в автомобильных номерах в России могут появиться дополнительные цифры.

Кроме того, есть предложение дать возможность водителям самим выбирать "красивые" автономера по повышенному, но фиксированному тарифу.