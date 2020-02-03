Причину пожара в "Лениздате" назовут дознаватели. Сегодня в здании бизнес-центра проводятся следственные работы, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Как известно, возгорание возникло в пятиэтажном доме накануне утром. Огонь охватил площадь в двести квадратных метров. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Существовала опасность распространения пламени на расположенные по соседству здания. Для локализации очага возгорания, который находился на 4 этаже, пожарные вскрыли внутренние конструкции здания.

В результате через полтора часа пожар был локализован. Все сотрудники благополучно эвакуированы, никто не пострадал. По информации регионального управления Роспотребнадзора, пожар не повлиял на ухудшение экологическую обстановку в районе.

Здание "Лениздата" находится на Фонтанке. Сейчас в нем располагаются разнообразные сданные в аренду офисные помещения.