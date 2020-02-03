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3 февраля 202013:30

Нападающий "Баварии" Левандовски признан футболистом года в Польше

Роберт Левандовски

Роберт Левандовски
EPA

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан футболистом года в Польше. Для 31-летнего форварда эта восьмая подобная награда в карьере. Поляк в 2019 году в составе немецкой команды принял участие в 48 играх, в которых забил 48 мячей.

"Большое спасибо всем болельщикам, – написал Левандовски в Instagram. – Каждая такая награда является не только подтверждением хорошей работы, но и дополнительной мотивацией, чтобы трудиться еще усерднее".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9) 2 Фев 2020 в 1:16 PST

Напомним, Роберт перешел в "Баварию" из дортмундской "Боруссии" летом 2014 года. На его счету 112 матчей и 61 гол за сборную Польши, в которой он является капитаном.

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