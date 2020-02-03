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3 февраля 202013:59

Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери

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В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП. Последствия аварии сняли на видео.

 

ЧП произошло в понедельник днем на углу Волоколамского и проспекта Победы. После столкновения Kia Stinger и Volkswagen оказались на тротуаре, причем одна машина на высокой скорости врезалась в столб.

Травмы, по данным Tvernews.ru, получили пять пешеходов и водитель легковушки. Пока первым оказывали помощь медики, последнего доставали из искореженного салона сотрудники МЧС. О состоянии пострадавших ничего не сообщается.

В причинах ДТП предстоит разобраться инспекторам.

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