В Москву приходит русская зима. Ненадолго

Случится невероятное: до минус 12 градусов опустится столбик термометра в Москве и Подмосковье 10 февраля. Температура впервые за эту зиму приблизится к климатической норме, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. После слякотной погоды в это даже трудно поверить, продолжил он, но восприниматься понижение температуры будет ка настоящий холод.

Вся европейская территория России окажется на западной периферии ложбины низкого давления. Из-за этого уже с ночи 4 февраля в Москву и Подмосковье начнет поступать холодный воздух Арктики.

5 февраля днем в российской столице будет от минус 1 до минус 3 градусов, а в Московской области 5 градусов мороза. Возможен небольшой снег. 6 февраля ночью столбик термометра опустится до 7 градусов, днем будет около 3-5 градусов ниже нуля. Небо будет облачным. Ночью в четверг, 7 февраля, будет 10-12 градусов мороза, а днем порядка минус пяти.

Облаков станет меньше в пятницу. 8 февраля ожидается рост атмосферного давления. Ночью будет уже до минус 15, да и днем станет прохладнее – 7-12 градусов мороза. Это не просто климатическая норма, а русская зима, подчеркивает Роман Вильфанд, это даже на полтора градуса ниже нормы. В субботу, 9 февраля, дневная температура ожидается около 10 градусов, а ночью мороз окрепнет до 12-17 градусов.

Но похолодание длительным не будет. Уже 10 февраля произойдет постепенное повышение температуры. Вторая февральская неделя начнется с показателей от нуля до минус 3 градусов.

Пока же автомобилистам в Москве стоит быть крайне внимательными на дорогах и не превышать скоростной режим, избегать резких движений и перестроений: Центр организации дорожного движения предупреждает о гололедице. К вечеру, по прогнозам метеорологов, температура из положительных значений перевалит за нулевую отметку. Это в вечерний час пик может привести к росту мелких ДТП.

Есть и еще одна погодная неожиданность. Она случилась 3 февраля. С этой даты Роман Вильфанд прекратил выполнять обязанности ответственного за погоду. Новым руководителем российского Гидромета станет Сергей Борщ.

"Это лучший гидролог страны, который 35 лет отработал в Гидрометцентре", — отрекомендовал Вильфанд своего преемника.