Вот как будет выглядеть новое поколение Hyundai Creta

Один из бестселлеров российского рынка сменит поколение буквально на днях. Правда, случится это в Индии, и казалось бы, к нашей стране тамошние реформы не имеют отношения. Однако на самом деле индийская премьера может отразиться на российском покупателе весьма заметно.

Hyundai обнародовала первые изображения кроссовера Creta для рынка Индии. Несмотря на то, что пока это дизайнерские скетчи, уже понятно, что сюрпризов не будет: внешность индийской "Креты" скопирована с того же самого кроссовера из Китая, где он продается под именем ix25. В Поднебесной новинка дебютировала еще в октябре 2019 года.

В наличии и "двухэтажные" фары, и новая решетка радиатора, и аналогичные рельефные колесные арки: отличия двух версий новой Hyundai Creta скорее всего будут сводиться к незначительным деталям. Изображений интерьера пока не опубликовано, но и с салоном кроссовера, вероятно, дела будут обстоять точно так же.

А вот моторную гамму вседорожника для Индии предположительно расширят: в Китае Creta оснащается безальтернативным 115-сильным атмосферником объемом 1,5 л, а в Индии кроссовер может получить еще и 140-сильный 1,4-литровый турбомотор, и полуторалитровый дизель, развивающий те же 115 л.с. - то есть те же двигатели, которые доступны для индийской вариации Kia Seltos. В списке возможных коробок передач значатся шестиступенчатые механика и автомат, а также семидиапазонный робот. Дебют - в рамках выставки в Нью-Дели, которая откроется 5 февраля.

Что касается новой "Креты" для России, ожидать перемен в моторной гамме не приходится - скорее всего, кроссовер сохранит нынешние бензиновые атмосферники объемом 1,6 и 2,0 л. Внешность же и интерьер вседорожника с высокой долей вероятности переработают как раз в том же стиле, что и у кроссоверов из Индии и Китая. Косвенным подтверждением тому можно считать как совпадение экстерьеров новинок из двух стран, так и тотальное пересечение внешности нынешних "Крет" из России и Индии.

Можно рассчитывать и на появление новой версии кроссовера в нашей стране в этом году: Hyundai уже практически пообещала дать старт продаж новой Creta в 2020-м. Точная дата пока не названа, так как в российском офисе марки спешно готовятся к дебюту обновленного "Соляриса", который состоится зимой. Модернизация кроссовера ориентировочно запланирована на лето либо начало осени.