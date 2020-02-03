Рак у Светланы Крючковой могла вызвать ртуть под дверью квартиры актрисы

Светлана Крючкова уже была в гостях у Бориса Корчевникова. Тогда актриса рассказала о том, как безоговорочно оставила Москву и уехала в Ленинград к своему второму мужу – легендарному оператору Юрию Векслеру, а также о трагических обстоятельствах, при которых они расстались.

Призналась Крючкова и в том, что некоторое время назад у нее была обнаружена онкология. Причем, поначалу врачи ее "проморгали", но домашний кот так настойчиво ложился на больное место и рычал, что это стало поводом для повторной проверки.

Тогда и подтвердилось, что у актрисы, действительно, рак.

В этом выпуске "Судьбы человека" Светлана Николаевна рассказывает о предположении, что причиной заболевания мог стать 400-граммовый кусок ртути, который несколько лет назад обнаружил сосед под дверью ее квартиры.

"В 256 раз превышение нормы, а в квартире – в 36 раз. До сих пор все это отражается на здоровье", — вспоминает актриса.

Тогда умер их сосед с первого этажа, большие неприятности были и у других жильцов. "История, конечно, страшная была", – рассказывает Крючкова.

Как сейчас себя чувствует 69-летняя актриса? В чем особо корит себя после ухода из жизни Юрия Векслера?

Об этом она откровенно рассказывает в "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым".

Светлана Крючкова также вспоминает, какую роль в ее знакомстве с третьим мужем сыграла Лариса Гузеева, и объясняет, почему через 25 лет совместной жизни рассталась с Александром — отцом ее сына.

Вспоминает Светлана Николаевна и легендарного Георгия Товстоногова, в театре которого Крючковой посчастливилось стать актрисой из "обоймы" режиссера знаменитого БДТ, и причины, по которым после его смерти долго не выходила на сцену.