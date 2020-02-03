Лучшие рекламные ролики Супербоула

Финальный матч плей-оффа Национальной футбольной лиги (Супербоул) — самое главное спортивное событие в США, а потому является самой дорогой площадкой для телевизионной рекламы. В этом году стоимость 30-секундного рекламного ролика в трансляции достигла $5,6 миллиона. В числе тех, кто приобрел рекламный слот, стал президент США Дональд Трамп и претендент на этот пост от Демократической партии Майкл Блумберг. Каждый из кандидатов потратил на рекламу около $ 10 миллионов. Представляем самые запоминающиеся рекламные ролики Супербоула.

Budweiser

Пивной бренд «Budweiser» известен своей классической фразой-мемом "Whassup" ("как дела"), которая появлялась в фильмах «Очень страшное кино» и «Офис». Авторы обыграли этот сюжет в реалиях современных технологий.

Jeep

Jeep снял рекламу в стиле «Дня сурка» — традиционный американский праздник в 2020 году практически совпал с Супербоулом. Главную роль исполнил Билл Мюррей.

Mountain Dew

Mountain Dew пригласила для своего ролика звезду сериала «Во все тяжкие» Брайана Крэнстона. Компания обыграла фильм «Сияние».

Amazon

Компания Amazon выпустила ролик с участием телеведущей Эллен Дедженерес. Сюжет рекламы крутится вокруг представления о том, как люди жили по появления умной колонки Amazon с голосовым помощником Alexa.

Pringles

Pringles сняла рекламу с героями «Рика и Морти», подменив Морти роботом, рекламирующим чипсы.

Audi

Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс появилась в рекламе Audi, где спела фрагмент песни "Отпусти и забудь" из «Холодного сердца».

Майкл Блумберг

Этот ролик посвящен теме контроля за оружием. Возможно, это не самый забавная реклама Супербоула, но кандидат в президенты США Майкл Блумберг заплатил за размещение этого ролика $11 млн.