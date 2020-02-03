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3 февраля 202015:11

"Исламское государство" взяло на себя отверственность за лондонский теракт

Экстремистская организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за лондонский теракт. Как сообщает Independent, представители группировки заявили, что их "солдат" напал с ножом на прохожих в британской столице.

Экстремисты заявили, что нападавший последовал их призыву "атаковать граждан государств, наносящих удары по ИГ в Сирии и Ираке".

Днем 2 февраля в районе Стретем на юге Лондона мужчина напал с ножом на пешеходов. От рук нападавшего пострадали два человека. Еще одна женщина получила незначительные ранения от осколков стекла, которые разлетелись после того, как по террористу открыли огонь полицейские.

Стражи порядка ликвидировали нападавшего. Им оказался ранее судимый за терроризм Судеш Аман. В 2018 году мужчина был лишен свободы, а буквально неделю назад вышел из тюрьмы, отбыв там половину срока.

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