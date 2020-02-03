Первые танки "Армата" поступят в войска в 2020 году

Перспективные танки Т-14 на платформе "Армата" начнут поступать в опытно-боевую эксплуатацию уже в 2020 году. На заводских тестах эти боевые машины подтвердили свои характеристики, заявил в интервью газете "Ведомости" генеральный директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов.

Похожей боевой машины в мире не существует, добавил он, и обратил внимание на тот факт, что создание абсолютно новой бронетехники требует значительное количества времени. Тот же танк Т-72 проектировался дольше "Арматы".

Подготовительные работы подходят к концу, Т-14 уже можно запускать в серийное производстве, добавил Потапов.

Что касается поставок нового танка за рубеж, то иностранные заказчики часто предпочитают покупать оружие после того, как оно уже встало на вооружении Минобороны России. Однако в ближайшее время, рассказал глава УВЗ, будет разработан экспортный паспорт "Арматы".

Главная особенность танка Т-14 "Армата" – необитаемая башня. Весь экипаж боевой машины находится в бронекапсуле, которая отделена от взрывоопасных топлива и боекомплекта. Системы активной защиты машины способны либо уничтожить, либо отвести в сторону любой снаряд или ракету, направленную на Т-14.