Бармен сломал клиенту шею, подавая "экстремальный" коктейль

Посетитель одного из столичных баров пришел в заведение за порцией-другой алкогольного коктейля, но в итоге покинул развлекательное место с переломанной шеей.

Инцидент произошел 14 декабря 2019 года, но известно о нем стало сейчас. 19-летний клиент пришел в один из баров по улице Новослободская и решил заказать "экстремальный" коктейль. Суть приема такого напитка заключается в том, что посетителю на голову надевают танковый шлем, человек выпивает порцию, после чего бармен ударяет его по голове металлическим кегом.

В тот день за барной стойкой находился 22-летний стажер. Работник не рассчитал силу своего удара, в результате чего сильно стукнул по голове посетителя. Клиент рухнул на пол. Пострадавшего доставили в больницу с переломами трех шейных позвонков, а также ушибом спинного мозга тяжелой степени, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

1 февраля в отношении бармена возбудили уголовное дело (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.