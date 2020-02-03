Производственный PMI Великобритании в январе достиг максимума за 9 месяцев

Деловая активность в производственном секторе Великобритании в январе стабилизировалась после спада, наблюдавшегося в течение большей части 2019 года, сообщила исследовательская организация IHS Markit.

Индекс менеджеров закупок (Purchasing Managers Index, PMI) в производственном секторе страны в январе повысился с декабрьского уровня 47,5 пункта до 50 пунктов, достигнув максимума за девять месяцев. Предварительная оценка составляла 49,8 пункта.

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности. PMI в последний раз превышал отметку 50 пунктов в апреле 2019 года.

Решительная победа Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона на декабрьских выборах снизила уровень политической неопределенности.

Это привело к незначительному восстановлению новых заказов и деловой уверенности, а также к стабилизации объемов производства, отмечает IHS Markit. Однако внешний спрос остался сдерживающим фактором, поскольку новые экспортные заказы сократились третий месяц подряд.

Уровень безработицы в январе практически не изменился после сокращения рабочих мест на протяжении девяти месяцев.

Между тем, уровень делового оптимизма достиг максимума за восемь месяцев. 47% опрошенных производителей ожидают, что объемы производства в ближайший год увеличатся.

"Улучшения в основном наблюдались за счет роста потребительского спроса и возобновления закупок сырья предприятиями, что говорит о том, что снижение неопределенности после выборов побудило домохозяйства и предприятия увеличить расходы", — заявил директор IHS Markit Роб Добсон.

В то время как риск "жесткого" Brexit сократился, удар по торговле в конце года по-прежнему возможен. Джонсон настаивает, что переходный период после выхода Великобритании из Европейского союза должен истечь 31 декабря 2020 года независимо от того, сможет ли он договориться о торговле с ЕС до этого времени.