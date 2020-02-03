Российский бензин оказался почти самым дешевым в Европе

Оказывается, что в пересчете на абсолютные цифры россияне обладают доступом к почти самому дешевому топливу среди европейских стран. Однако с точки зрения доступности бензина рядовому россиянину дела обстоят далеко не так радужно.

Агентство "РИА Новости" опубликовало результаты исследования розничного рынка топлива в странах Европы и тех, которые себя к Европе причисляют. Оказалось, что по итогам конца 2019-го - начала 2020-го годов самые низкие цены на бензин - в Казахстане. В пересчете на единую рублевую валюту литр 95-го здесь стоит 27,7 рублей. Россия заняла второе место, но со значительным отрывом - 45,8 рублей.

Исследователи отмечают, что в прошедшем году благодаря принятым правительством мерам регулирования топливного рынка бензин в нашей стране почти не дорожал: рост составил всего 1,7%, а в 2020-м, если ситуация не изменится, не превысит темпов инфляции.

На третьем месте по абсолютной величине стоимости бензина оказалась Украина, на четвертом - Белоруссия, далее расположились другие страны Восточной Европы. А замыкают список Нидерланды с показателем в 117,7 рубля за литр 95-го. Самая дорогая солярка продается в Швеции: здесь за литр дизельного топлива попросят эквивалент 109 рублей.

Что касается доступности топлива для населения, его уровень рассчитывался исходя из размеров среднемесячной заработной платы. Скажем, в Люксембурге, который возглавил рейтинг, среднестатистический житель может приобрести около 2,8 тысяч литров топлива, а в Норвегии - 2,2 тысячи. В Топ-5 вошли также Австрия, Ирландия и Великобритания с результатом около 2 тысяч литров.

Аутсайдером рейтинга оказалась Украина, где на одну зарплату можно купить лишь 311 литров топлива: утверждается, что это связано с общим низким уровнем доходов в стране. Также в нижней части рейтинга расположились Болгария, Латвия, Белоруссия и Словакия.

В России этот показатель составляет 884 литра: именно столько 95-го может купить житель нашей страны на среднюю зарплату. Соответственно, в общем списке доступности топлива Россия занимает 17 место.