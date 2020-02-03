Сбербанк заключил 50% всех договоров по программе "Дальневосточная ипотека"

Сбербанк заключил 58% ипотечных договоров от общего объема сделок в России по программе "Дальневосточная ипотека" под 2% годовых по данным агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба банка.

С момента запуска программы было заключено более 900 кредитных договоров Сбербанка на общую сумму более 3,1 млрд рублей.

В рамках программы «Дальневосточная ипотека» с госсубсидированием жители Дальнего Востока смогут получить ипотечныйкредит по ставке 2%.

В программе могут принять участие семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно) либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 18 лет.

Максимальный срок кредита составит 20 лет, сумма кредита – до 6 млн рублей, размер первоначального взноса – 20%.

Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.

Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы.

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