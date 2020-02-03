В учебнике ОБЖ появятся главы об игромании и мошенничестве

В школьные учебники по ОБЖ будут добавлены новые главы о мошенничестве, игромании и деструктивном поведении в социальных сетях.

О необходимости внести соответствующие дополнения на рабочем совещании заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.

"Мы должны не утаивать проблемы от детей, а, наоборот, называть вещи своими именами", — выразил уверенность глава министерства.

Ранее эта тема затрагивалась во время встречи президента России Владимира Путина с общественностью в Липецкой области. Глава государства согласился, что нужно актуализировать информацию в учебниках. При этом он отметил, что разрабатывать изменения должны специалисты.