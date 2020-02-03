В Бразилии футболисты подрались с фанатами клуба-соперника

В ходе матча бразильской Лиги Катариненсе между клубами "Фигейренсе" и "Аваи" случились беспорядки и массовая драка с участием поклонников команды хозяев и футболистов гостей. Хавбек "Аваи" Бруно Силва спровоцировал фанатов, уходя с поля после замены.

Полузащитник команды гостей, удаляясь в подтрибунное помещение, жестами показал болельщикам "Фигейренсе", что счет не пользу их любимцев. Это вызвало настоящее негодование на трибунах, волнения зрителей, которых пришлось успокаивать полицейским, сообщает Евроспорт.Ru. Тем не менее, несколько фанатов прорвались к скамейке запасных гостей.

Но футболисты "Аваи" не растерялись: один из запасных повалил болельщика на газон, а Силва ударил мужчину ногой по голове. При этом правоохранители взяли сторону игроков: болельщика увели с поля, спортсмены остались со своей командой, "Аваи" победил со счетом 2:0. О состоянии здоровья избитого фаната не сообщается.